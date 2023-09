Stand: 09.09.2023 08:32 Uhr Tödlicher Unfall bei Diepholz - Motorradfahrer stirbt

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag in der Nähe von Diepholz ist ein 67-jähriger Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Fahrzeug auf einer Landstraße in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Auto kollidiert. Der Motorradfahrer wurde zunächst von einem alarmierten Notarzt reanimiert, verstarb aber wenig später an der Unfallstelle. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell unterwegs gewesen war. Der 39-jährige Autofahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Landstraße war zeitweise gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.09.2023 | 07:00 Uhr