Stand: 27.06.2024 08:08 Uhr Tödlicher Unfall: 95-Jähriger auf Elektro-Rollstuhl angefahren

Bei einem Verkehrsunfall in Osnabrück ist am Mittwochnachmittag ein 95-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte war der Rentner mit seinem elektrischen Rollstuhl unterwegs, als ein Radlader ihn beim Überholen streifte. Der Rollstuhl kippte nach vorne um, und der Mann stürzte auf den Asphalt. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb.

