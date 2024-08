Stand: 27.08.2024 09:08 Uhr Tödlicher Arbeitsunfall: 47-Jähriger gerät mit Kopf in Maschine

Bei einem Arbeitsunfall in einer Möbelfabrik in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) ist ein 47-Jähriger gestorben. Der Mann war am Montagmorgen in eine Maschine geraten und dort stecken geblieben, das bestätigte die Polizei in Osnabrück dem NDR Niedersachsen. Dabei habe er sich aus bislang unbekannten Gründen den Kopf eingeklemmt und sei dadurch lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte versuchten laut Polizei, den Mann vor Ort zu reanimieren, er erlag jedoch seinen schweren Verletzungen. Das Gewerbeaufsichtsamt ermittelt nun in dem Fall. Zuerst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück