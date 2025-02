Stand: 03.02.2025 14:40 Uhr TikTok: Nonnen aus Osnabrück werden im Netz gefeiert

Klickerfolg für das Bistum Osnabrück auf TikTok: In einem Video erzählen Nonnen des Benediktinerinnen-Klosters unter dem Motto "Ich bin Nonne, natürlich (darf ich) ..." von ihrer Arbeit und räumen mit gängigen Vorurteilen auf. Und das kommt gut an: Innerhalb weniger Tage verzeichnete das Video auf dem TikTok-Kanal des Bistum Osnabrück mehr als eine Million Aufrufe. "Das ist für kirchliche Verhältnisse schon gigantisch", sagt Urs von Wulfen, Social Media Manager des Bistums. Seinen Angaben nach möchte das Bistum mit den Videos vor allem jüngere Menschen erreichen. Die TikTok-Userinnen und -User haben jedenfalls viele Fragen und Kommentare. Sie wollen zum Beispiel wissen, wohin die Nonnen in den Urlaub fahren. Denn: "Ich hab noch nie eine Nonne am Strand gesehen." Ganz neu ist das Video allerdings nicht: Im Juni vergangenen Jahres wurde es schon einmal auf dem Instagram-Kanal des Bistums veröffentlicht und erzielte dort ebenfalls mehrere Hunderttausend Aufrufe.

