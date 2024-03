Stand: 08.03.2024 11:05 Uhr "Niedersächsische Zootage": Mit einer Dauerkarte in alle Zoos

In diesem Jahr wird es wieder "Niedersächsische Zootage" geben - dabei erhalten alle Jahreskarteninhaber der teilnehmenden Zoos freien Eintritt in den anderen Tierparks. Das teilte der Tierpark Nordhorn nach einem Treffen der Zoovertreter aus Niedersachsen und Bremen im Tierpark Ströhen (Landkreis Diepholz) mit. Die Aktion soll am letzten September-Wochenende stattfinden. Weitere Details sollen in Kürze veröffentlicht werden. An den ersten "Niedersächsischen Zootagen" beteiligten sich im vergangenen Oktober insgesamt 20 Zoos, Tierparks, Wildparks und Naturzentren. Der Tierpark Nordhorn sprach damals von einem "vollen Erfolg". Tausende Dauerkarteninhaber hätten die Gelegenheit genutzt und seien in die Zoos geströmt. Allein in Nordhorn wurden mehr als 1.300 Dauerkarteninhaber anderer Zoos gezählt - unter anderem aus Osnabrück, Thüle (Landkreis Cloppenburg) und Ströhen.

