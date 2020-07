Stand: 30.07.2020 07:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Teutoburger Wald: Motorradfahrer verunglückt

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochabend bei Hagen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, verlor der Mann gegen 21.30 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Leitplanke. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist unklar.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Osnabrück NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.07.2020 | 06:30 Uhr