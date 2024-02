Stand: 19.02.2024 10:39 Uhr Technischer Defekt: Stromausfall am Flughafen Münster/Osnabrück

Am Flughafen Münster/Osnabrück hat es am frühen Montagmorgen gegen 2.30 Uhr einen Stromausfall gegeben. Das Problem konnte inzwischen behoben werden, teilte ein Polizeisprecher mit. Ursache sei ein technischer Defekt im Bereich von Stromkabeln gewesen. Die Notstromaggregate am Flughafen hätten umgehend die Stromversorgung übernommen. So sei beispielsweise sichergestellt worden, dass die Beleuchtung der Start- und Landebahnen sowie die Sicherheitssysteme funktionieren. Abflüge oder Ankünfte waren nach Angaben eines Flughafensprechers nicht beeinträchtigt. Nach rund drei Stunden war die reguläre Stromversorgung wiederhergestellt. Auch weite Teile der nahegelegenen Stadt Greven (Nordrhein-Westfalen) waren von dem Stromausfall betroffen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.02.2024 | 08:30 Uhr