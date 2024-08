Stand: 06.08.2024 15:39 Uhr Tauffest mit rund 30 Täuflingen am Attersee in Osnabrück

Im Attersee in Osnabrück findet am 17. August ein großes Tauffest mit mindestens 30 Täuflingen statt - darunter Babys, Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Insgesamt acht evangelische Kirchengemeinden haben dazu eingeladen. Laut Pastorin Jutta Tloka von der Nordwestgemeinde sollen die Taufen im See stattfinden. Die Veranstaltung wird auch musikalisch begleitet. Der große Erfolg des ersten Tauffestes vor zwei Jahren habe die beteiligten Gemeinden dazu bewogen, die große Aktion in diesem Jahr zu wiederholen, so die Pastorin. Wer sich im Attersee taufen lassen mlchte, könne sich auch spontan an dem Tag entscheiden, sagte Tloka. Kinder müssten eine Geburtsurkunde vorlegen, Erwachsene einen Personalausweis.

