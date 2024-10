Stand: 23.10.2024 15:19 Uhr Tankstelle in Hagen überfallen: Kassiererin mit Messer bedroht

Ein Unbekannter hat bei einem Tankstellenüberfall am Dienstagabend in Hagen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) Bargeld und Zigaretten erbeutet. Wie die Polizei berichtete, betrat der Täter kurz nach 19 Uhr die Tankstelle im Ortsteil Natrup-Hagen und bedrohte die Kassiererin sofort mit einem Messer. Diese übergab die geforderte Waren und das Geld, woraufhin der Unbekannte floh - möglicherweise mit einem Auto, wie die Polizei schilderte. Eine rasch eingeleitete Fahndung blieb erfolglos, nun suchen die Ermittler Zeugen und Hinweise auf den Täter. Den beschreibt die Frau als etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet. Er sei schätzungsweise 20 bis 23 Jahre alt und habe eine helle Stoff- oder Einkaufstasche mit sich geführt.

