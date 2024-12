Stand: 09.12.2024 13:14 Uhr Meppen: Täter brechen in sieben Firmenfahrzeuge ein

Unbekannte haben in Meppen (Landkreis Emsland) zahlreiche Autos aufgebrochen. Laut Polizei hatten sich die Täter am Wochenende Zugang zu einem Firmengelände verschafft. Dort brachen sie in insgesamt sieben Fahrzeuge ein. Gestohlen wurde unter anderem Elektrowerkzeug sowie Werkzeugkoffer. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

