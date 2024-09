Stand: 16.09.2024 10:14 Uhr Sturz mit E-Bike: 76-Jährige lebensgefährlich verletzt

Eine 76-jährige Radfahrerin ist am Sonntag in Bippen (Landkreis Osnabrück) gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Frau mit ihrem E-Bike unterwegs, als sie ohne Fremdverschulden auf dem Radweg stürzte und im Grünstreifen landete. Bei dem Sturz erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau aus Fürstenau (Landkreis Osnabrück) in ein Krankenhaus. Die Straße war nach dem Unfall voll gesperrt.

