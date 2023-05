Stand: 31.05.2023 09:37 Uhr Stromtrassen durchs Emsland: Bürgerdialoge starten

Die Windenergie von der Nordsee soll über Stromtrassen auch im Süden Deutschlands ankommen. Dafür braucht es Leitungen auch durch das Emsland und die Grafschaft Bentheim. In Bürgerdialogen informiert der Netzbetreiber Amprion in den kommenden Tagen über das Vorhaben. Los geht es im Emsland in Rhede und Dörpen. Dann laufen die Bürgerdialoge bis Samstag in Lathen, Haren, Meppen, Geeste und am Ende in Wietmarschen in der Grafschaft. Acht Wochen lang ist dann Zeit für Einwände. Es geht um drei Stromtrassen, die unter einem rund 40 Meter breiten Schutzstreifen als Erdkabel verlegt werden sollen. Die Trasse ist dicht an der niederländischen Grenze und dann ab Lathen streckenweise entlang der A 31 geplant. Unter der Erde werden am Ende 3,8 Gigawatt Strom transportiert. Der reicht für rund 4 Millionen Menschen.

