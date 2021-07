Stand: 19.07.2021 08:30 Uhr Strengere Corona-Regeln in Osnabrück und Grafschaft Bentheim

In der Grafschaft Bentheim und der Stadt Osnabrück gelten seit Montag wieder strengere Corona-Regeln. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen in Folge über der 10er-Grenze. Deshalb dürfen sich nun beispielsweise nur noch höchstens zehn Personen treffen, wobei Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt werden. Das Robert-Koch-Institut meldet für Montag für die Grafschaft Bentheim eine Inzidenz von 28,4 - aktuell der landesweit höchste Wert. In der Stadt Osnabrück ist die Inzidenz auf 7,9 gesunken. Damit die Regeln wieder gelockert werden können, muss die Inzidenz mindestens fünf Werktage in Folge unter 10 bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.07.2021 | 08:30 Uhr