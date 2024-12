Stand: 11.12.2024 15:58 Uhr Steuerfahnder durchsuchen Adidas-Logistikzentrum in Rieste

Ermittler haben das Adidas-Logistikzentrum in Rieste (Landkreis Osnabrück) durchsucht. Die Kontrolle am Dienstag war Teil einer größer angelegten Aktion gegen Adidas, wie das Unternehmen selbst mitteilte. In dessen Zuge wurden nicht nur die Adidas-Zentrale in Herzogenaurach (Bayern), sondern auch weitere Standorte des Konzerns vom Zoll durchsucht. Laut einer Adidas-Sprecherin geht es um zoll- und steuerrechtliche Vorschriften bei der Einfuhr von Produkten nach Deutschland. Der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller produziert kaum noch in Deutschland, sondern importiert von Auftragnehmern in China, Vietnam und Bangladesch hergestellte Schuhe und Textilien. Zuerst hatte das "Manager-Magazin" über die Razzia bei Adidas berichtet.

Weitere Informationen Gute Geschäfte: Adidas in Rieste profitiert von Fußball-WM Vor allem Fußball-Trikots seien sehr gefragt. In dem Versandzentrum im Kreis Osnabrück arbeiten aktuell 1.100 Menschen. (23.11.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.12.2024 | 13:30 Uhr