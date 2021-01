Stand: 06.01.2021 13:18 Uhr Sternsingen findet im Corona-Jahr kontaktlos statt

Wegen der Corona-Pandemie ziehen in Niedersachsen in diesem Jahr keine Sternsinger-Gruppen von Tür zu Tür. Abgesagt ist die Kinderhilfsaktion rund um den Dreikönigstag am Mittwoch aber nicht: Die Sternsinger zwischen Papenburg und Göttingen verteilen in diesem Jahr kontaktlos ihren Segen und sammeln Spenden, insbesondere für Kinder in der Ukraine. Eine Gemeinde in Hannover hat beispielsweise Kinder dazu aufgerufen, Segensbriefe zu schreiben. Die Briefe werden zusammen mit einem Aufkleber mit dem Sternsingersegen und Informationen zur Spendenaktion in die Briefkästen gesteckt. Auch im Bistum Osnabrück packen viele Gemeinden solche Segenspakete oder Segenstütchen. In Vechta wurden Spendendosen aufgestellt, um für die Sternsingeraktion zu sammeln. Auch der traditionelle Sternsinger-Besuch bei Ministerpräsident stephan Weil (SPD) findet in diesem Jahr kontaktlos statt: Drei Schwestern aus Sandkrug (Landkreis Oldenburg) überbringen den Segen bei einer Videokonferenz.

