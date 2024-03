Staugefahr: Sperrungen auf A1 und A30 Stand: 10.03.2024 15:59 Uhr Autobahnbaustellen auf A1 und A30 behindern seit dem Wochenende den Verkehr. Montagmorgen ab etwa 5 Uhr soll der Verkehr an den betroffenen Stellen wieder normal fahren können.

Auf der A30 am Autobahnkreuz Osnabrück-Süd in Richtung Hannover war am Freitagabend der Hauptfahrstreifen gesperrt worden. Auf der A1 bei Rieste ist am Wochenende eine Brücke abgerissen worden. Dafür wurde die Autobahn zwischen Bramsche und Neuenkirchen/Vörden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Auf- und Abfahrt in Neuenkirchen/Vörden soll entlastet werden

Die Brücke wurde abgerissen, weil dort eine neue Anschlussstelle für die Autobahn gebaut wird. Die Brücke, die bislang eine Gemeindestraße über die Autobahn führte, soll an fast gleicher Stelle neu aufgebaut werden. Mit der neuen Anschlussstelle soll laut Autobahngesellschaft auch die bereits vorhandene und stark genutzte Auf- und Abfahrt in Neuenkirchen/Vörden (Landkreis Vechta) entlastet werden.

