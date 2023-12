Stand: 29.12.2023 18:01 Uhr Spürhund "Cooper" erschnüffelt Drogen im Wert von 34.000 Euro

Die Bundespolizei hat nach eigenen Angaben am Donnerstagabend auf einem Parkplatz in Bunderneuland (Landkreis Leer) einen mutmaßlichen Drogenkurier festgenommen - dank des Drogenspürhundes "Cooper". Der Polizeihund hatte demnach bei der Kontrolle eines Fernreisebusses an der deutsch-niederländischen Grenze am Sitzplatz eines 22-Jährigen Alarm geschlagen. Im Gepäck des Mannes fanden die Beamten rund 1,5 Kilogramm MDMA, ein Grundstoff zur Herstellung von Ecstasy. Außerdem stellten sie eine kleine Menge Drogen sicher, die wahrscheinlich zum Eigenkonsum diente, hieß es. Die Polizei schätzt den Straßenhandelspreis der beschlagnahmten Drogen auf rund 34.000 Euro. Gegen den 22-Jährigen wurde laut Polizei ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der Mann wurde am Freitagvormittag in Aurich einem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

