Stand: 06.12.2024 17:27 Uhr Spielzeugpistole löst Großeinsatz an Schule in Osnabrück aus

In Osnabrück hat ein Jugendlicher mit einer Spielzeugpistole einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Mitschüler und Lehrkräfte am Schulzentrum Haste hatten den 17-Jährigen am Freitagvormittag mit der Pistole gesehen und die Polizei gerufen. Mehrere Dutzend Beamte seien angerückt und hätten das Schulgelände abgesperrt, so die Polizei Osnabrück. Die Einsatzkräfte nahmen den Jugendlichen fest und gaben nach etwa einer halben Stunde Entwarnung. Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte warteten während des Einsatzes in ihren Klassenräumen. Es habe auch Schüler und Lehrkräfte gegeben, die von der Lage nichts mitbekommen und den Unterricht ungestört fortgeführt hätten, sagte ein Polizeisprecher dem NDR. Der Vorfall soll nun mit Gesprächen zwischen Polizei, Schulpsychologen und Lehrkräften aufgearbeitet werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.12.2024 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück