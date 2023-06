Stand: 06.06.2023 21:26 Uhr Sperrung auf A1 bei Bramsche aufgehoben - Unfall bei Oyten

Die Sperrung der A1 zwischen Bramsche und Neuenkirchen/Vörden (Landkreis Osnabrück) ist am Dienstagabend aufgehoben worden. In einem Baustellenbereich war es dort zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei dem NDR in Niedersachsen auf Nachfrage sagte, wurden bei der Karambolage drei Menschen verletzt, einer davon schwer. Laut Polizei hatte der 40-jährige Fahrer eines Kleintransporters ein Stauende bei Neuenkirchen-Vörden übersehen. Er fuhr auf ein Fahrzeug auf. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge beschädigt. Der Unfallverursacher musste schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50.000 Euro. Am Abend kam es auf der A1 zwischen Oyten und Bremer Kreuz im Landkreis Verden zu einem weiteren Verkehrsunfall.

