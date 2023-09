Stand: 19.09.2023 12:44 Uhr Sonne blendet Autofahrerin - Pkw rutscht in Straßengraben

Eine 56-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmorgen mit ihrem Auto in Bad Bergen (Landkreis Osnabrück) von der Straße abgekommen und in einen Straßengraben gestürzt. Laut Polizei war sie offenbar von der aufgehenden Sonne geblendet worden und hatte deshalb eine Kurve übersehen. Ersthelfer kümmerten sich um die Frau und wählten den Notruf. Die Einsatzkräfte konnten die Fahrerin zunächst nicht bergen, weil der Wagen vollständig in den Graben abzurutschen drohte. Ein herbeigerufener Abschleppdienst zog das Auto schließlich vorsichtig mit einer Seilwinde und Ketten an den Achsen zurück auf die Straße. Da die 56-Jährige über Rückenschmerzen klagte, saßen dabei eine Sanitäterin und zwei Feuerwehrleute mit in dem Fahrzeug. Die Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurde sie nur leicht verletzt.

