Stand: 02.08.2021 12:21 Uhr Sögel: 23-jähriger Autofahrer versucht Kontrolle zu entgehen

In Sögel (Landkreis Emsland) hat am Wochenende ein 23-Jähriger versucht, mit seinem Auto vor der Polizei zu flüchten. Dies berichtet die Polizei am Montag. Als eine Streife ihn anhielt, um ihn zur kontrollieren, beschleunigte er demnach sein Fahrzeug stark und versuchte sich auf einem Parkplatz zu verstecken. Es saßen drei weitere Menschen im Auto. Als die Beamten ihn kurze Zeit später fanden, stellen sie fest, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

