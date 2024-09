Trotz Pflicht: An diesen 16 Orten gibt es keine Postfiliale Stand: 22.09.2024 15:43 Uhr Die Deutsche Post hat auf dem Land noch immer zu wenig Filialen. In Niedersachsen gibt es 16 unbesetzte Pflichtstandorte, meldet die Bundesnetzagentur. In Zukunft könnten Automaten helfen.

Laut Gesetz muss die Post in Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern mindestens eine Filiale haben. In Gemeinden mit mehr als 4.000 Einwohnern darf die Entfernung zur Filiale nicht mehr als zwei Kilometer betragen. Gerade auf dem Land oder am Stadtrand wird die Entfernungsmaßgabe jedoch teils nicht eingehalten, wie eine Auflistung der Bundesnetzagentur mit Stand Juli 2024 zeigt. Den Angaben zufolge stieg die Anzahl der sogenannten unbesetzten Pflichtstandorte in Niedersachsen von 6 im Vorjahr auf 16. Aktuell fallen darunter Orte wie Barum, Westergellersen (beide Landkreis Lüneburg), Börßum (Landkreis Wolfenbüttel) sowie der Ortsteil Fredenberg in Salzgitter.

In diesen Orten gibt es - trotz Pflicht - keine Postfiliale:

Barum (Landkreis Lüneburg)

Westergellersen (Landkreis Lüneburg)

Großefehn-Ostgroßefehn (Landkreis Aurich)

Saterland-Sedelsberg (Landkreis Cloppenburg)

Geestland Debstedt (Landkreis Cuxhaven)

Stuhr-Varrel (Landkreis Diepholz)

Celle-Garßen (Landkreis Celle)

Uelzen-Oldenstadt (Landkreis Uelzen)

Wunstorf-Grossenheidorn (Region Hannover)

Salzgitter-Fredenberg (kreisfrei)

Lengede-Woltwietsche (Landkreis Peine)

Börßum (Landkreis Wolfenbüttel)

Wolfsburg-Reislingen (kreisfrei)

Sassenburg-Grußendorf (Landkreis Gifhorn)

Georgsmarienhütte-Harderberg (Landkreises Osnabrück)

Lingen-Baccum (Landkreis Emsland)

Automaten könnten Zahlen aufbessern

Grund für die Schwierigkeiten: Auf dem Land sei Einzelhandel rar, immer wieder würden Geschäfte schließen, teilte ein DHL-Sprecher mit. Die Zahl der unbesetzten Postfilialen variiere daher stark. Automatisierte Poststationen könnten die Zahlen zudem künftig nach unten drücken, denn: Zum Jahreswechsel greift das erneuerte Postgesetz. Unter bestimmten Umständen rechnet das auch die Poststationen ohne Personal bei der Erfüllung der Pflichtvorgaben an. An diesen Stationen können einige postalische Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, etwa Briefmarken kaufen, Pakete frankieren und abgeben.

