Stand: 26.04.2023 15:34 Uhr Skimming? Polizei fasst Mann beim Manipulieren von Geldautomat

Spezialkräfte haben am Montagabend einen 53-Jährigen in der Nähe einer Bank in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) festgenommen. Der Mann hatte laut Polizeiangaben versucht, den dortigen Geldautomaten zu manipulieren, um an das Geld zu kommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück auch die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Dort fanden Ermittler nach eigenen Angaben teure Uhren und hochwertige Kleidung sowie entsprechendes Tatwerkzeug. Der Beschuldigte sei bereits wegen Diebstahls polizeibekannt. Er soll laut Polizei auch im Zusammenhang mit weiteren sogenannten Skimmingtaten in Deutschland stehen. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Osnabrück ordnete am Dienstag Untersuchungshaft an. Bereits am 20. Januar hatten Cybercrime-Ermittler der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück zwei mutmaßliche Bandenmitglieder vor einer Bank in Quakenbrück festgenommen.

