Stand: 26.05.2021 08:17 Uhr Sinkende Corona-Fallzahlen: Kliniken lockern Besuchsregeln

Angesichts sinkender Corona-Zahlen lockern immer mehr Krankenhäuser in Niedersachsen ihre Regeln für Patientenbesuche. So können seit Mittwoch Menschen, die in den Niels-Stensen-Kliniken in Osnabrück behandelt werden, für eine Stunde Besuch empfangen - vorausgesetzt, sie müssen länger als fünf Tage im Krankenhaus bleiben. In den Klinken in der Region Hannover sind Besuche seit Dienstag wieder möglich - für vollständig Geimpfte, Genesene oder Negativ-getestete. In den vergangen Monaten galt in den Kliniken wegen der hohen Infektionszahlen ein Besuchsverbot.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.05.2021 | 07:30 Uhr