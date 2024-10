Stand: 03.10.2024 17:04 Uhr Senior verwechselt Gas und Bremse: Frau in Osnabrück eingeklemmt

In Osnabrück ist am Mittwoch eine 72-jährige Frau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 86-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz Gas- und Bremspedal verwechselt. Daraufhin erfasste das Auto die Frau und klemmte sie zwischen dem Fahrzeug und einem geparkten Pkw ein. Die Frau kam in ein Krankenhaus. EIne zunächst vermutete Lebensgefahr habe ausgeschlossen werden können, hieß es. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Insgesamt seien bei dem Unfall vier Autos und drei Fahrräder beschädigt worden, so die Polizei. Einsatzkräfte stellten den Führerschein des 86-Jährigen sicher und beschlagnahmten sein Auto.

