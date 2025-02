Stand: 26.02.2025 09:07 Uhr Schwertransporter steckengeblieben: A31 im Emsland blockiert

Ein Schwertransporter blockiert seit Mittwochmorgen die Anschlussstelle Dörpen auf der Autobahn 31 im Landkreis Emsland. Nach Angaben der Polizei waren drei rund einhundert Meter lange Fahrzeuge, die Windkraft-Rotorblättern transportieren, unterwegs in Richtung Norden. An der Anschlussstelle bei Dörpen kam einer der Transporter nicht um die Kurve, weil die Fahrbahn dort zu schmal ist. Zurzeit wird überprüft, ob ein Abbau der Leitplanken das Problem löst. Wie lange die Anschlussstelle für den Verkehr gesperrt bleibt, ist unklar. Wegen der Bergungsarbeiten ist auch auf der A31 ein Fahrstreifen gesperrt. Erst am Wochenende hatte sich ein ähnlicher Schwertransport im Landkreis Verden festgefahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.02.2025 | 07:30 Uhr