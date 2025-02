Stand: 26.02.2025 17:26 Uhr Schwertransport fährt sich fest: Straße in Emtinghausen wieder frei

Nachdem sich in Emtinghausen (Landkreis Verden) am Samstagmorgen ein Schwertransport festgefahren hatte, konnte dieser in der Nacht zu Montag weiterfahren. Seitdem ist die Straße wieder frei, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Es wurde ein Straßenbaum in einer Kurve gefällt. Der Transport sollte drei 100 Meter lange Rotorblätter zu einer Windkraft-Baustelle bringen. Laut Polizei konnte das erste von drei Fahrzeugen eine enge Kurve nicht durchfahren. Den Angaben zufolge waren offenbar wichtige Vorbereitungen an der Strecke nicht erfolgt, die die Durchfahrt ermöglichen sollten. Deshalb musste die Ortsdurchfahrt der Landstraße 331 vorübergehend gesperrt werden. Die Polizei will jetzt klären, wer für den Transport zuständig war.

VIDEO: Schwertransport mit Rotorblättern fährt sich fest (1 Min)

