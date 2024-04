Schwertransport im Emsland: Bahnhof Leschede gesperrt Stand: 03.04.2024 15:38 Uhr Am Wochenende durchquert ein Schwerlasttransport das südliche Emsland. Dafür muss eine Oberleitung an einem Bahnübergang bei Emsbüren angehoben werden.

Der Bahnhof Leschede (Landkreis Emsland) werde in der Nacht auf Sonntag zwischen Mitternacht und sieben Uhr gesperrt, teilt eine Bahnsprecherin dem NDR mit. In dieser Zeit verkehren dort laut Fahrplan keine Züge. Die Strecke wird von der NordWestBahn befahren. Bei dem Transport handelt es sich um sechs Aluminium-Silos mit einem Durchmesser von jeweils fünfeinhalb Metern. Wegen der Höhe muss eine Oberleitung angehoben werden.

Landkreis Emsland genehmigt rund 1.000 Großtransporte im Jahr

Die rund 28 Meter langen Silos sollen von Schapen nach Schüttorf transportiert werden. Dort ist die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim zuständig. Es gebe jährlich eine Vielzahl solcher Transporte, sagt Polizeisprecher Christopher Degner. Die Fahrt am Wochenende werde stichprobenartig kontrolliert. Der Landkreis Emsland hat allein im vergangenen Jahr rund 1.000 Groß- und Schwertransporte genehmigt.

Erinnerungen an misslungenen Gastank-Transport werden wach

Beim Stichwort Schwerlasttransport denken viele Emsländer an den misslungenen Gastank-Transport vor vier Jahren: Damals kippte ein Gastank in einer Kurve in Sögel in einen Graben. Ein Aluminium-Silo sei allerdings viel leichter als der Gastank von damals, sagt Hersteller Jan Eichholz aus Schapen. Der Transport werde also reibungslos verlaufen.

