Stand: 23.09.2024 10:53 Uhr Schwerer Unfall in Meppen: Zwei junge Männer sterben bei Kollision

Am Sonntagmorgen ist es in Meppen im Landkreis Emsland zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten gekommen. Der 18-jährige Autofahrer war laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Helter Damm von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto stieß mit einem Baum zusammen. Sowohl der Fahrer als auch der 19-jährige Beifahrer starben demnach vor Ort an ihren Verletzungen. Die Feuerwehr hat der Polizei zufolge beide Personen geborgen. Die Unfallstelle wurde vorübergehend gesperrt.

