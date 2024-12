Stand: 18.12.2024 21:08 Uhr Schwerer Unfall bei Gersten: 61-Jährige in Auto eingeklemmt

In Gersten (Landkreis Emsland) ist am Donnerstag eine 61 Jahre alte Frau bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam die Fahrerin in einer Linkskurve zwischen Lengerich und Gersten von der Straße ab. Daraufhin überschlug sich das Auto mehrfach und wurde stark beschädigt. Die 61-Jährige wurde in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie kam demnach mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Bislang ist unklar, warum die Frau mit ihrem Auto von der Straße abkam - die Polizei ermittelt nun eigenen Angaben zufolge zur Unfallursache. Die Lengericher Straße wurde am Donnerstag für mehrere Stunden gesperrt.

VIDEO: Gersten: 61-Jährige bei Unfall schwer verletzt (1 Min)

