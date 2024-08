Stand: 06.08.2024 09:44 Uhr Schon drei Millionen Euro Schaden: Polizei warnt vor Anlagebetrug

Die Osnabrücker Polizei warnt vor Betrugsmaschen mit unseriösen Kapitalanlagen im Internet. Allein in diesem Jahr hätten in Stadt und Landkreis Osnabrück mehr als 60 Menschen Anzeige erstattet, so ein Polizeisprecher. Der Gesamtschaden belaufe sich auf knapp drei Millionen Euro. Das Phänomen nennt sich "Cybertrading Fraud". Dabei ermutigen Betrüger ihre Opfer beispielsweise durch Anzeigen im Internet, in Aktien oder Kryptowährung zu investieren und versprechen eine hohe Rendite. Dabei nutzen sie professionell wirkende Anlageplattformen. Das investierte Geld werde aber nicht angelegt, sondern verschwinde in kriminellen Netzwerken, so die Polizei. Sie rät dazu, sich zu informieren und seriös beraten zu lassen.

Weitere Informationen Cyberkriminalität: Beispiele und Strategien aus dem Norden Unsere Welt wird immer abhängiger von digitalen Systemen. Und damit anfälliger für Viren, Hacker und Datenklau. Was passiert dazu in Norddeutschland? mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.08.2024 | 13:00 Uhr