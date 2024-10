Stand: 29.10.2024 13:28 Uhr Schlägerei an der Bremer Brücke: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Osnabrück sucht nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Samstagnachmittag am Stadion an der Bremer Brücke nach Zeugen. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, war es zu einem Streit zwischen drei Männern gekommen. Als die Lage eskalierte, seien zwei der Männer auf den Dritten losgegangen. Als er laut Polizei am Boden lag, schlugen und traten die anderen beiden mehrfach auf ihn ein. Ein vierter Mann, der versuchte, die Lage zu beruhigen, wurde von den beiden Angreifern ebenfalls attackiert. Die Beteiligten waren zum Teil stark betrunken. Zeugen, die Videoaufnahmen von der Tat haben, sollen sich bei der Polizei Osnabrück melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück