Schieber offen: Löwe verletzt Pflegerin im Zoo Osnabrück Stand: 21.02.2021 16:53 Uhr Im Zoo Osnabrück hat am Sonntagmorgen ein Löwe eine Tierpflegerin angegriffen. Die 25-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach Angaben des Zoos ereignete sich das Unglück gegen 11.30 Uhr, als die Frau im Löwengehege arbeitete. Ein Schieber zwischen Vorgehege und Außengehege, wo sich die fünf Löwen befanden, sei zu dem Zeitpunkt mutmaßlich offen gewesen. Als sich die Mitarbeiterin in das Vorgehege begab, hätten der Schieber geschlossen sein müssen. Bei dem Angriff verletzte die Raubkatze die Frau am Rücken. "Sie konnte zurück in den Pflegergang gehen und sich dort in Sicherheit bringen", sagte der Zoologische Leiter, Andreas Wulftange. Die Verletzungen seien nicht gravierend.

Zoo kündigt Aufarbeitung des Vorfalls an

Der genaue Hergang des Vorfalls muss noch geklärt werden. "Unsere Kollegin und auch wir stehen aktuell unter Schock und werden in den nächsten Tagen die Geschehnisse aufarbeiten und der Ursache auf den Grund gehen", so Wulftange. Alle fünf Tiere seien zu jeder Zeit gesichert im Gehege gewesen und wohlauf.

Polizei schließt Fremdverschulden aus

Ein Polizeisprecher sagte gegenüber NDR.de, dass kein Fremdverschulden vorliege. Deshalb werde nicht weiter ermittelt. Ursache des Vorfalls sei demnach eine Nachlässigkeit der Tierpflegerin gewesen. Es handele sich somit um einen Betriebsunfall. Wegen des Corona-Lockdowns ist der Zoo derzeit für die Öffentlichkeit geschlossen.

