Stand: 04.09.2023 09:46 Uhr Saurer Boden: Kalk soll Wälder im Osnabrücker Nordkreis schützen

Im nördlichen Landkreis Osnabrück wird in den Wäldern wieder Kalk gestreut. Wie das Forstamt Ankum mitteilt, beginnen die Arbeiten am Montag in den Gemeinden Merzen und Ankum. Betroffen sind die Wälder Westerholte und Aslage. Mithilfe des Stickstoffs im Kalk wollen die Forstleute ausgleichen, dass der Waldboden immer weiter versauert. Denn dadurch könnten die Baumwurzeln geschädigt werden und wären dann nicht mehr so widerstandsfähig bei Starkregen und Sturm. Nachdem der Kalk auf den Waldböden verteilt ist, wird der Bereich für zwei Wochen gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.09.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltschutz