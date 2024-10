VfL Osnabrück verpasst Sieg gegen Saarbrücken trotz langer Überzahl Stand: 26.10.2024 15:55 Uhr Der VfL Osnabrück ist in der 3. Liga am Sonnabend trotz langer Überzahl gegen den 1. FC Saarbrücken nicht über ein 1:1 (0:1) hinausgekommen. Die Niedersachsen verpassten damit den dritten Saisonsieg - und einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller.

von Tobias Knaack

Die Mannschaft von Trainer Pit Reimers zeigte eine gute Leistung gegen den Tabellenvierten, belohnte sich aber nicht für den hohen Aufwand, weil sie teilweise beste Chancen ausließ. Die Gäste aus dem Saarland hatten in Phillip Menzel zudem einen starken Torhüter, der gleich mehrere Gelegenheiten der Lila-Weißen zunichte machte.

Bitter aus Osnabrücker Sicht: Nach einem frühen Platzverweis für Saarbrückens Lasse Wilhelm (27.) hatten sie bis zur Hinausstellung für Erik Engelhardt (73.) gut 45 Minuten lang in Überzahl gespielt. Mehr als die Tore von Sebastian Vasiliadis für die Gäste (41.) und den herrlichen Fernschuss-Treffer durch Bastien Conus (57.) aber gab es an der Bremer Brücke nicht zu sehen. Mit dem Remis bleibt der VfL auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Am nächsten Sonnabend kommt es nun zum Nordduell gegen Hansa Rostock (14 Uhr).

VfL dominant, doch Saarbrücken trifft in Unterzahl

Die Osnabrücker starteten dominant in die Partie. Das Reimers-Team war griffig in den Zweikämpfen und erkämpfte sich viele Bälle. Mittelfeldspieler Robert Tesche hatte die erste Chance für die Gastgeber. FCS-Keeper Menzel entschärfte seinen Schuss von der Strafraumkante aber stark (12.). Mittelstürmer Joel Zwarts hatte die nächsten beiden Halbchancen (16. und 17.), die beste Gelegenheit aber hatte sein Sturmpartner Ba-Muaka Simakala. Menzel aber parierte auch seinen schönen Schlenzer stark (21.).

Der VfL hatte alles im Griff - und war ab der 27. Minute in Überzahl. Wilhelm stellte dem durchstartenden Dave Gnaase auf der linken Seite ein Bein. Es war bereits sein zweites gelbwürdiges Foul, die erste Gelbe Karte hatte er in der 11. Minute für ein Foul an Simakala gesehen. In Überzahl ging den Gastgebern der Spielfluss aber zunehmend abhanden.

Und es kam noch dicker, denn die Saarbrücker fuhren einen perfekten Konter. Mittelstürmer Kai Brünker setzte sich im Mittelfeld robust durch und spielte in den Lauf von Vasiliadis, der von Innenverteidiger Maxwell Gyamfi nicht mehr gestoppt werden konnte und VfL-Torhüter Lukas Jonsson tunnelte. Osnabrücks Rechtsverteidiger Niklas Niehoff hatte in der Nachspielzeit die Chance auf den Ausgleich, sein artistischer Versuch per Hacke ging aber knapp am Tor der Gäste vorbei (45.+2).

Conus-Hammer zum Ausgleich

Das Reimers-Team hatte zum Ende des ersten Durchgangs den Faden verloren, kämpfte sich zu Beginn der zweiten Hälfte aber zurück in die Partie - und zum Ausgleich. Der eingewechselte Lars Kehl behauptete den Ball und legte auf Linksverteidiger Conus, der den Ball vom linken Strafraumeck in den rechten Winkel jagte. Ein absolutes Traumtor (57.).

Konnten die Niedersachsen nun weiteres Kapital aus der Überzahl schlagen? Zunächst hatten sie Glück, nicht umgehend wieder in Rückstand zu geraten. Jonsson parierte einen Strafstoß von Kasim Rabihic (67.), VfL-Kapitän Timo Beermann hatte zuvor Simon Stehle plump bei einem hohen Ball gefoult. Und dann schwächten sich die Lila-Weißen selbst, weil der zehn Minuten zuvor eingewechselte Erik Engelhardt Stehle in der 73. Minute im Mittelfeld auf den Knöchel stieg - Rot.

Simakala und Zwarts scheitern an Menzel

Der VfL wollte den Sieg unbedingt und hatte auch die Chancen dazu. Doch weder Zwarts (76.) noch Simakala (78.) konnten Menzel überwinden. Und als der Deutsch-Kongolese in der 86. Minute an der Latte scheiterte und der FCS-Torhüter auch noch Zwarts' Kopfball parierte, mussten sich die Osnabrücker trotz einer engagierten Leistung mit einem Punkt begnügen.

12.Spieltag, 26.10.2024 14:00 Uhr VfL Osnabrück 1 Saarbrücken 1 Tore: 0: 1 Vasiliadis (41.) 1 :1 Conus (57.)

VfL Osnabrück: Jonsson - Niehoff, Gyamfi, Beermann (73. Karademir), Conus - Amoako (46. Kehl) - Gnaase, Tesche (72. Ma. Müller) - Kayo (63. E. Engelhardt), Zwarts, Simakala

Saarbrücken: Menzel - Fahrner, Bichsel, Wilhelm, T. Schumacher - Sontheimer - Vasiliadis (70. Günther-Schmidt), Neudecker (30. Krahn) - Stehle (82. P. Schmidt), Rabihic (70. Civeja) - Brünker (46. D. Becker)

Zuschauer: 14196



