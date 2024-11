Stand: 06.11.2024 08:32 Uhr Seelze: Rollerfahrer liefern sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

In Seelze (Region Hannover) ist es am Dienstagnachmittag zu einer Verfolgungsjagd zwischen Polizisten und zwei auffälligen Rollerfahrern gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte eine Streifenwagenbesatzung die Jugendlichen kontrollieren. Doch anstatt auf die Anhaltesignale zu reagieren, flüchteten die beiden. Die Beamten verfolgten die Flüchtigen, die unter anderem mit überhöhter Geschwindigkeit über Gehwege fuhren. Schließlich konnte ein 15-jähriger Rollerfahrer gestellt werden. Ein Drogenvortest bei dem Jugendlichen ergab ein positives Ergebnis auf THC. Gegen ihn wurden Strafverfahren unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei in Seelze unter der Telefonnummer (05137) 82 70 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.11.2024 | 06:30 Uhr