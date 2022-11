Stand: 28.11.2022 12:00 Uhr Rhede: Polizei fasst mutmaßlichen Drogenschmuggler

Am Sonntagnachmittag hat das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) Bad Nieuweschans bei einem Autofahrer 48 Ecstasy-Tabletten und rund zwei Gramm Kokain beschlagnahmt. Der mit seinem Auto aus den benachbarten Niederlanden eingereiste Mann war auf der Landesstraße 52 in der Ortschaft Rhede (Landkreis Emsland) unterwegs, als er von einer Streife des deutsch-niederländischen Polizeiteams angehalten und kontrolliert wurde. Das teilte die Polizei in Bad Bentheim mit. Während der Überprüfung entdeckten die Beamten demnach das Rauschgift mithilfe eines Drogenspürhundes im Fahrzeug des 29-Jährigen. Gegen den Mann wurde den Angaben zufolge ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Das GPT Bad Nieuweschans führt im Grenzgebiet gemeinsame Streifen zur Bekämpfung von Delikten wie Menschenhandel, Drogenhandel und Geldwäsche durch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.11.2022 | 13:30 Uhr