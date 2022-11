Stand: 16.11.2022 15:34 Uhr Bad Bentheim: Polizei findet 3,3 Kilo Marihuana im Reisebus

Die Bundespolizei hat am Dienstag auf einem Parkplatz an der A30 in einem Reisebus eine herrenlose Tasche mit vier Päckchen Marihuana sichergestellt. Gesamtgewicht: 3,3 Kilogramm. Die Beamten entdeckten die Tasche nach eigenen Angaben bei einer Grenzkontrolle, der Bus war aus den Niederlanden gekommen. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt nach Angaben der Polizei bei rund 33.000 Euro. Die Tasche ließ sich keinem der Reisenden zuordnen. Der Zoll ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.11.2022 | 13:30 Uhr