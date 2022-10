Stand: 10.10.2022 10:28 Uhr 24.000 Euro in Einkaufstasche - Verdacht auf Geldwäsche

An der deutsch-niederländischen Grenze in Bad Bentheim hat die Bundespolizei bei einer Kontrolle am Freitagvormittag rund 24.000 Euro in einer Einkaufstasche sichergestellt und dem Zoll übergeben. Ein 34-Jähriger soll Geldwäsche betrieben haben. Der Tatverdächtige war Fahrgast in einem Reisezug aus den Niederlanden und wurde im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung der Binnengrenze zu den Niederlanden im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert. Wegen des Verdachts der Geldwäsche wurde das Bargeld sichergestellt und dem Zoll übergeben. Ein Clearingverfahren soll jetzt die Herkunft und den Verwendungszweck des Geldes klären.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.10.2022 | 13:30 Uhr