Stand: 03.09.2023 11:55 Uhr Reh läuft über die Straße - Rollerfahrer schwer verletzt

Im Landkreis Osnabrück ist ein Rollerfahrer bei einem Unfall mit einem Reh schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte das Tier am Freitagabend in der Gemeinde Kettenkamp in Bersenbrück die Fahrbahn gekreuzt. Roller und Reh stießen zusammen, der 31-Jährige stürzte. Laut Polizei war der Mann betrunken: Der Atemalkoholtest habe mehr als 1,6 Promille ergeben, sagte ein Sprecher. Außerdem habe der 31-Jährige zwar einen Helm getragen, ihn aber nicht geschlossen, weshalb der Helm bei dem Sturz vom Kopf geschleudert wurde. Der Mann wurde unter anderem am Kopf verletzt: Die Verletzungen seien schwer, aber nicht lebensgefährlich, so die Polizei. Einen Führerschein besitzt der 31-Jährige demnach nicht. Das Reh verendete am Unfallort.

Weitere Informationen Hase auf der Fahrbahn - 19-Jähriger überschlägt sich mit Auto Der junge Autofahrer hatte viel Glück: Er überstand den Unfall in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) ohne Verletzungen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min