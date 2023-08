Stand: 09.08.2023 08:33 Uhr Regenwetter trübt Freibadbilanz im Emsland und in Osnabrück

Nach einem guten Start in die Freibad-Saison kommen derzeit immer weniger Besucherinnen und Besucher in die Freibäder. Die Zahlen seien in den letzten drei bis vier Wochen stark eingebrochen, sagte ein Sprecher der Stadt Melle (Landkreis Emsland). Diese betreibt gleich fünf Freibäder und rechnet mit starken Einnahmeverlusten. Statt ein paar Tausend Gästen täglich kämen derzeit nur einige "hartgesottene Frühschwimmer". Ähnlich sieht es im Osnabrücker Moskaubad aus, das an besucherstarken Tagen bis zu 5.000 Gäste zählt. Der Schaden für die Stadtwerke halte sich trotzdem in Grenzen, weil die Hallenbäder jetzt "rappelvoll" seien, so ein Sprecher. Im emsländischen Haselünne wäre man zufrieden, wenn am Saisonende 30.000 Gäste in den Büchern stehen. Im vergangenen Jahr waren es noch 50.000. Und im Linusbad in Lingen (Landkreis Emsland) wechseln die Besucherinnen und Besucher auch schon seit mehreren Wochen von draußen nach drinnen ins Freizeitbad.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.08.2023 | 07:52 Uhr