Stand: 23.06.2023 07:44 Uhr Raum Osnabrück: In den Sommerferien Berufe kennenlernen

Schülerinnen und Schüler auf der Suche nach einem passenden Beruf können sich ab sofort für die "Praktikumswoche Region Osnabrück" anmelden. Während der Sommerferien werden den Jugendlichen ab 15 Jahre Tagespraktika in verschiedenen Unternehmen angeboten. Dort können sie erste Berufserfahrungen sammeln, so der industrielle Arbeitgeberverband. Mehr als 160 Firmen beteiligen sich an dem Projekt und bieten insgesamt mehr als 6.600 Praktikumstage an. Die "Praktikumswoche Region Osnabrück" wird von Stadt und Landkreis Osnabrück organisiert, zusammen mit regionalen Verbänden und der Agentur für Arbeit.

