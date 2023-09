Stand: 22.09.2023 11:18 Uhr Radfahrerin nimmt Auto die Vorfahrt - und wird schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto an einer Kreuzung in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) ist am Donnerstag eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Sie schwebt laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Die 47-Jährige habe keinen Helm getragen. Nach Angaben der Ermittler hatte sie dem Pkw-Fahrer die Vorfahrt genommen.

