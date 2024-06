Stand: 27.06.2024 14:49 Uhr Radfahrer stürzt und wird überfahren - Unfall endet tödlich

Ein 56-jähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Der Mann war mit seinem E-Bike unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Ursachen zu Boden stürzte, so die Polizei am Donnerstag. Ein 72-jähriger Autofahrer übersah den Radfahrer am Boden und erfasste den Mann. Dabei wurde der Radfahrer schwer verletzt und er starb noch an der Unfallstelle.

