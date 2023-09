Stand: 17.09.2023 13:04 Uhr Radfahrer kollidiert mit Traktor - 82-Jähriger in Lebensgefahr

In Hagen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) ist es am Samstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde ein 82-jähriger Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem Traktor so schwer verletzt, dass Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Der Mann sei mit seinem Fahrrad in einer Rechtskurve gegen den Traktor gefahren, der 63-jährige Treckerfahrer habe vergeblich versucht, nach rechts in einen Graben auszuweichen. Der Radfahrer wurde laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

