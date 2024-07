Stand: 29.07.2024 09:32 Uhr Quakenbrück: Dach von Fachwerkhaus zum Teil eingestürzt

Das Dach des historischen Fachwerkhauses "Zur Linde" in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) ist am Sonntagnachmittag eingestürzt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Das Technische Hilfswerk (THW) riss einen Teil des Dachstuhls noch in der Nacht ein, um die Sicherheit zu gewährleisten. Das 1781 erbaute Gebäude, das lange als Kneipe genutzt wurde, steht unter Denkmalschutz. Aus diesem Grund achtete das THW darauf, den historischen Giebel zu erhalten.

