Stand: 30.10.2024 07:14 Uhr Prozessauftakt in Osnabrück: Opfer getreten und geschlagen

Vor dem Osnabrücker Landgericht muss sich ab Mittwoch ein 39-Jähriger wegen versuchten Totschlags verantworten. Laut Anklage soll er im April dieses Jahres in Osnabrück mit einem Mann in Streit geraten sein. Dabei habe er seinem Opfer zuerst ins Gesicht geschlagen. Als der Mann zu Boden fiel, habe er auf ihn eingetreten, so ein Gerichtssprecher. Das Opfer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Das Urteil in dem Fall soll Anfang Dezember fallen.

