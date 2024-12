Stand: 20.12.2024 10:49 Uhr Polizist aus Osnabrück verhindert in Freizeit Taschendiebstahl

Ein Polizist aus Osnabrück hat in seiner Freizeit auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) zwei mutmaßliche Taschendiebinnen gestellt. Nach Angaben einer Sprecherin beobachtete der Beamte die beiden Frauen, wie sie im Gedränge in die Handtasche eines Weihnachtsmarkt-Besuchers griffen. Der Polizist hielt die Täterinnen fest und übergab sie den zuständigen Kollegen. Die Frauen im Alter von 18 und 40 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Durch sein Einschreiten habe der Beamte wahrscheinlich weitere Weihnachtsmarkt-Besuchende davor bewahrt, ebenfalls Opfer eines Taschendiebstahls zu werden, so die Sprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.12.2024 | 13:30 Uhr