Stand: 06.10.2023 07:54 Uhr Polizeihubschrauber stoppt illegal eingereisten Migranten

Mit einem Polizeihubschrauber hat die Bundespolizei am Mittwoch in der Grafschaft Bentheim einen Libyer daran gehindert, illegal nach Deutschland einzureisen. Nach Polizeiangaben kam der 26-Jährige mit mehreren Taschen bepackt in Itterbeck (Grafschaft Bentheim) zu Fuß über die Grenze, als ihn dort jemand beobachtete und die Beamten informierte. Da der nächste Streifenwagen zu weit entfernt, der Polizeihubschrauber aber in der Nähe gewesen sei, sei die Besatzung gelandet und habe den Migranten selbst kontrolliert. Gegen ihn habe bereits eine Wiedereinreisesperre vorgelegen. Die Bundespolizei schickte ihn zurück in die Niederlande.

Jederzeit zum Nachhören 7 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.10.2023 | 08:30 Uhr