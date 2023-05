Stand: 30.05.2023 07:54 Uhr Polizei warnt vor Taschendieben in Cloppenburg und Vechta

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta meldet eine Reihe von Taschendiebstählen. In der vergangenen Woche hatten die Täter mehrfach Passanten beraubt, unter anderem in Vechta, Lohne und Damme. In allen bekannten Fällen wurden laut Polizei ältere Frauen bestohlen. Die Täter entwendeten die Geldbörsen der Frauen aus Einkaufstaschen, Handtaschen oder auch Jackentaschen. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen und weist darauf hin, Wertgegenstände am besten immer direkt am Körper zu tragen.

